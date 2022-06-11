懷疑女兒遭性侵 父與同夥虐死對方被判刑求償

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（中央社記者蘇木春台中11日電）林姓男子懷疑女兒生前遭王男下藥性侵，3年前夥同曾男、蔡男等人，毆打王男致死，林男等人遭台中地院判處12年4月至8年6月不等徒刑，法院並判賠新台幣76萬餘元，可上訴。

台中地院判決書指出，56歲林男懷疑女兒生前遭王男，下藥迷昏性侵後拍攝影片威脅，造成林男女兒於民國106年11月間，自行服藥不治身亡。

林男於108年7月28日夥同友人34歲曾男、25歲蔡男等人，前往台中市南屯區一家汽車旅館找到王男，將王男帶至南投縣一家汽車旅館盤問。

王男向林男等人稱，案件主謀是莊男，並稱會找出相關影片等紀錄，接著林男等人帶著王男，到王男住處，要求書寫道歉書，並向自己的父母等人下跪認錯。

108年8月16日，曾男、蔡男將莊男約出後，帶往彰化縣花壇鄉某處三合院，並要王男到場，命令王男與莊男對質，林男也到場查看逼問，期間曾男等人分別持熱熔膠條、棍棒與電擊棒等物，毆打王男與莊男。

隔日曾男等人發現王男身體冰冷僵硬，但王男送醫後仍不治，同夥並也將莊男送醫救治，莊男經治療後救回一命，林男等人事發後自行到警局投案。

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全案經台中地檢署偵辦後依傷害致人於死、私行拘禁等罪起訴，台中地院審理後，去年12月間，判處林男12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月徒刑，另有1名林姓共犯，法院正審理中。

事後王男的父母向台中地檢署申請遺屬補償金，補償醫療費、殯葬費及精神撫慰金等共76萬720元，中檢再提民事告訴向林男等人要求給付。台中地院審理後，審酌事證已臻明確，檢方請求有理由，6月7日判決應予准許，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1110611