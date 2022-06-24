夫教唆友人當街擄妻談判 休假警撞見通報4人遭逮

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）台南一對夫妻正進行離婚訴訟，疑因財產分配爭議，鄭男今天涉嫌教唆友人將躲在花蓮的林女強押去談判，當街攔車擄人被休假員警撞見機警報案，警方循線逮獲鄭男等4人送辦。

花蓮分局偵查副隊長朱茂昇接受媒體聯訪指出，今天上午8時許接獲休假李姓員警通報，美崙山公園前有女騎士遭強行攔下後，被拖拉上車，警方啟動攔截圍捕，不到1小時迅速在市區掌握車輛位置。

朱茂昇指出，同時也接獲民德二街一處新建住宅工地工人通報，工地內有男女糾紛，經警方盤查確認是被強行帶走的林姓女子。

警方調查，44歲鄭姓男子與40歲林女都是台南人，雖是夫妻關係，但正在進行離婚訴訟，疑因財產分配關係緊繃，林女獨自躲在花蓮。鄭嫌教唆花蓮友人20歲黃嫌、18歲劉嫌及21歲向嫌尾髓林女，並將林女強制帶往談判。

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林女遭擄後，趁車輛停放時下車逃往一旁工地，向工人求救。工人表示，女子衝進工地大喊「幫我報警」，原以為是單純夫妻吵架，但女子情緒激動、看起來很害怕，怕男子會對女子動手，就一邊擋著男子，一邊報警。

朱茂昇表示，鄭嫌依現行犯帶返分局偵訊，並追出黃嫌等3人身分通知到案說明，今天下午偵詢後依違反妨害自由罪、傷害罪，移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110624