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天雨路滑撞護欄 拖吊車翻覆掉落橋下2傷送醫

2022/7/3 09:29（7/3 10:06 更新）
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受颱風外圍環流影響，屏東下起大雨，3日清晨4時許，陳姓拖吊車司機開車行經台9線獅子鄉路段，疑因天雨路滑，不慎撞擊路邊護欄，車輛翻覆掉落草埔橋下。（消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月3日
受颱風外圍環流影響，屏東下起大雨，3日清晨4時許，陳姓拖吊車司機開車行經台9線獅子鄉路段，疑因天雨路滑，不慎撞擊路邊護欄，車輛翻覆掉落草埔橋下。（消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）受颱風外圍環流影響，屏東下起大雨，今天清晨4時許，陳姓拖吊車司機開車經台9線獅子鄉路段，疑天雨路滑撞護欄，連人帶車翻覆掉落草埔橋下，警消獲報救出2人，送醫救治。

屏東縣政府警察局枋寮分局交通組長謝漢忠接受媒體訪問指出，車禍事故就發生在3日清晨4時許，陳姓司機（28歲）駕駛拖吊車，搭載侯姓乘客（28歲），拖吊車後方有一輛故障大貨車，疑因天雨路滑，不慎撞擊路邊護欄，車輛翻覆掉落草埔橋下，趕緊報警求援。

屏東縣消防局獅子分隊長黃漢章說，趕抵現場時，侯姓乘客已自行脫困，頭部撕裂傷、肢體擦傷，送往枋寮醫院救治；由於車體變形嚴重，且恐有2度墜落之虞，出動破壞剪搶救出陳姓司機，左腿部位骨折送枋寮醫院救治。

警方表示，駕駛酒測值為0，2人均無生命危險，詳細肇事原因警方正調查釐清。（編輯：李亨山）1110703

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