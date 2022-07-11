追查不法股市投資群組 調查局辦25案、約談32人

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（中央社記者劉世怡台北11日電）調查局今天表示，8日至10日連續3天針對有人利用近期股市波動，透過電視節目、社群平台等通訊媒介散布流言或不實資料，共執行25案、約談32人到案。

調查局發布新聞稿指出，7月8日至7月10日連續3天針對未經主管機關許可設立之投資顧問公司涉嫌對外散布流言或不實資料，違反證券交易法及證券投資信託及顧問法等案件，動員台北市調查處、新北市調查處等各地外勤處站140人執行搜索與約談，3天共計執行25案、約談32人到案。

調查發現，違法從事證券投資顧問的業者透過Line、Instagram、Facebook、Youtube直播、線上教室等社群平臺，向同事、親友或不特定人收取會員費，提供盤勢及個股分析，並以直播喊盤、代客操作等方式誘導會員跟進跟出。

調查局將儘快彙整違法投顧業者誤導投資人意向、影響股市交易秩序的事證後，移送各地方檢察署依法偵辦。

調查局說，值此COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐、國際紛爭不止、全球通貨膨脹之際，國內外投資市場動盪，對各方消息的反應極為敏銳；為維護股市交易安全，調查局除積極查辦外，也呼籲投資人保持客觀理性，切勿輕信不實訊息。

同時呼籲民眾若發現不實訊息影響股市穩定，請立即向調查局提出檢舉，共同確保股市交易安全。（編輯：方沛清）1110711