女護理師停紅燈遭騎士打量騷擾 高市警以車追人

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄一名女護理師騎車行經前鎮瑞隆路段停紅燈時，一旁送瓦斯男騎士不但刻意靠近，且上下打量女子，過程全被錄下PO上網路。警方已通知護理師報案，並以車追查男騎士。

高雄市一名27歲女護理師11日下午2時許騎車行經前鎮區瑞隆路段停等紅燈時，旁邊一名送瓦斯男騎士刻意停得很近且上下打量，致女護理師心生畏懼，感受極度不舒服。

所幸有熱心民眾藉行車記錄器拍下整起過程，並PO到網路「社會事新聞影音」，高雄市政府警察局前鎮分局獲報後已主動展開調查，並與女護理師約在今晚製作筆錄報案。

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前鎮分局中午接受媒體聯訪表示，警方目前正以車追查鎖定男騎士，通知其到案說明，初判年約40多歲。

警方指出，由於男騎士行為並非屬於持續或反覆行為，因此這件案子並不符合跟騷法要件，而是屬於性騷擾防治法範圍內。也呼籲民眾遇騷擾行為，應設法儘快離開現場請求協助，並請勇於制止、提出申（告）訴，即時撥打113保護專線、110報案專線。（編輯：謝雅竹）1110713