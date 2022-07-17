高雄老翁坐超商外無故遭毆 警鎖定28歲男偵辦

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄75歲高姓老翁坐在超商外，突遭28歲張姓男子毆打，驚嚇路人報警，警方到場時打人的張男已逕自離去；警方表示，已掌握嫌犯身分，通知到案說明，老翁家屬也將提告。

有民眾在網路發文，指昨天在左營區一家超商外，有老人莫名其妙被一名年輕壯漢毆打，引發議論。左營分局今天發布新聞稿表示，新莊派出所昨天下午4時32分獲報，忠言路上的超商外有打人案件，立即派遣警力處理。

左營分局表示，警方到場後，75歲高姓老翁向警方表示，剛才坐在超商外，卻遭一名剛從超商買完東西出來的男子徒手攻擊後離開，自己不認識這名男子，也未有衝突；老翁被打致頭部擦挫傷，但意識清楚，由救護人員送醫治療。

員警立即調閱超商監視器並訪查附近民眾，經比對後，警方表示，已掌握嫌犯28歲張男身分，已通知到案說明；另也通知老翁家屬到派出所，老翁家屬表示近日會到派出所提告。

此外，新興區中正三路一家餐酒館外，今天上午有2名男子疑似酒後起衝突，還引發警方啟動快打部隊到場處理。

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新興分局對中央社記者表示，上午9時50分許接獲民眾報案，中正三路上某餐酒館外有2名男子大聲咆哮，疑有糾紛，啟動快打部隊到場處理，在場人等無明顯外傷，隨即將人帶回派出所釐清。

新興分局表示，初步了解是36歲林姓男子今天獨自前往消費，因飲酒後情緒亢奮，與別桌28歲李姓男子敬酒時，認為遭無視而心生不滿，2人從店內吵到騎樓外，並互有拉扯，後續2人皆依社會秩序維護法送辦。（編輯：陳仁華）1110717