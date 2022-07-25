潭子滷味攤老闆遭槍殺 凶嫌棄車逃逸警持續追緝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市潭子區滷味攤曾姓老闆24日晚間遭槍擊身亡，台中市警察局案發後成立專案小組展開偵辦，在太平區產業道路發現凶嫌犯案車輛，25日持續全力追緝凶嫌行蹤。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市潭子區滷味攤曾姓老闆24日晚間遭槍擊身亡，台中市警察局案發後成立專案小組展開偵辦，在太平區產業道路發現凶嫌犯案車輛，25日仍全力追緝在逃嫌犯中。

台中市消防局24日晚上9時47分接獲通報指稱，位於潭子區潭子街一段靠近潭子車站附近有人受傷，到場發現1名30多歲的男子頭部中彈，失去生命跡象，緊急送往台中慈濟醫院搶救。

台中市警察局大雅分局指出，昨晚9時多接獲民眾報案，位於潭子區潭子街1段31巷附近疑有糾紛情事，聽見疑似有開槍聲響，曾姓傷者（36歲）經由救護車送往慈濟醫院救護，於25日凌晨宣告不治。

對於這起槍擊命案的發生，警方初步瞭解，犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛才犯案。但家屬則對死者感情問題表示不清楚，也沒見過死者的女友。

台中地檢署檢察官中午已前往死者住處進行初步相驗，為釐清死因，將於明天在崇德殯儀館進行解剖進一步鑑定。

由於凶嫌犯案車輛在太平區一處產業道路被發現，警方懷疑凶嫌可能朝山區逃逸，針對山區展開地毯式搜尋，全力追緝凶嫌行蹤。

此外，台中市警察局原定下午召開「跨縣市聯合掃蕩毒品守護台灣記者會」，也因市警局長蔡倉柏坐陣督軍指揮偵辦槍擊案而臨時取消。（編輯：黃世雅）1110725