中市又見槍響綠營憂治安 盧秀燕：已掌握嫌犯

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市潭子區昨晚發生槍擊命案，造成滷味攤老闆身亡，立法院副院長蔡其昌今天表示，市長盧秀燕要加油，不能讓台中市每隔一段時間就槍響；盧秀燕則說，已掌握嫌犯緝捕中。

台中市潭子區昨晚發生槍殺案，36歲滷味攤曾姓老闆遭開槍送醫不治，警方表示，懷疑因感情糾紛引發，並在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力查緝中。

對於台中市又發生槍擊命案，民進黨台中市長參選人蔡其昌上午會勘東勢國小運動操場設施整建工程時接受媒體聯訪指出，台中市又見槍響，覺得太頻繁了，接二連三出現，讓市民擔心又害怕。台中市4年來無法擺脫「慶記」之都的惡名，讓台中市民沒有光榮感。

蔡其昌表示，一直建議市府，治安問題不是只有警政，必須社政及民政各單位一起配合，盧秀燕要努力讓治安會報發揮效果是最重要的，但看資料顯示，盧秀燕並不重視治安會報，請盧秀燕要加油，不能讓台中每隔一段時間就槍響，而且怵目驚心，治安是重中之重。

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民進黨台中市議員賴佳微也質疑，台中現在這麼容易取得槍枝嗎？光年初就有超商槍擊案，年初還有毒販被圍捕時也是擁槍自重，甚至2月有民眾輕生也是使用槍枝，連近日南投槍擊命案的嫌犯，案發後也是帶著大批槍彈藏在台中一處養生館；盧秀燕執政下的台中市，讓慶記之都的臭名被持續深深烙印。

對此，盧秀燕上午出席大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程通車祈福典禮時接受聯訪表示，警方已在第一時間掌握案情，研判應該是私人感情糾紛，已經掌握嫌犯，警方正在加強緝捕當中，一定會把嫌犯緝捕歸案，繩之以法，嚴加重辦，還家屬公道，也維護台中治安。（編輯：陳仁華）1110725