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首頁 / 社會

年底選舉 苗栗調查站宣示查賄、舉報身分保密

2022/8/11 17:46（8/11 18:54 更新）
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法務部調查局苗栗縣調查站11日表示，將全力查察賄選，呼籲民眾勇於舉報，一旦查獲，檢舉獎金從新台幣50萬元至500萬元不等，且身分絕對保密。（苗栗縣調查站提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月11日
法務部調查局苗栗縣調查站11日表示，將全力查察賄選，呼籲民眾勇於舉報，一旦查獲，檢舉獎金從新台幣50萬元至500萬元不等，且身分絕對保密。（苗栗縣調查站提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月11日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）年底九合一選舉倒數106天，法務部調查局苗栗縣調查站今天表示，將全力查察賄選，呼籲民眾勇於舉報，一旦查獲，檢舉獎金從新台幣50萬元至500萬元不等，且身分絕對保密。

九合一地方公職人員選舉將於11月26日投票，鑑於選情日趨激烈，參選人及支持者無不強力拉抬選勢，苗栗縣調查站為維護公平選舉及乾淨選風，啟動全站內、外勤人力投入選舉查察工作，同時鼓勵民眾「不買票、不賣票、要檢舉」，共同支持反賄選。

苗栗縣調查站主任林添進表示，依據法務部「鼓勵檢舉賄選要點」規定，檢舉人檢舉賄選案件依照不同選舉層級，將提供50萬元至500萬元不等檢舉獎金，且檢舉人身分絕對保密。

林添進指出，以苗栗縣轄內地方公職人員選舉為例，檢舉縣長賄選，最高獎金達500萬元；檢舉縣議員賄選，最高獎金200萬元，其餘檢舉案件也至少有50萬元。

苗栗縣調查站呼籲，民眾如發現疑涉賄選情形，勇於舉報，調查站將採速戰速決方式，在最短時間內完成調查，以收嚇阻之效。（編輯：方沛清）1110811

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