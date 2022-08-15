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網路盛傳遊客遭當街擄走 駐泰處澄清指不實訊息

2022/8/15 16:27
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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）駐泰代表莊碩漢今天表示，泰國正加強查緝人口販運及電信詐騙案件，駐泰處與泰方持續尋求擴大雙邊合作空間。對於網路盛傳遊客在泰國被擄走再轉賣，莊碩漢指出這是不實訊息。

近期台灣民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，詐騙集團為了規避盤查，選擇泰國做為中轉國，駐泰代表處和泰國政府合作，昨晚安排9名從柬埔寨入境泰國的台灣人返台。

莊碩漢今天答覆媒體詢問表示，由於泰國與柬埔寨、緬甸均有陸路邊界，代表處若接獲台灣人遭誘騙前來泰國或受困的相關資訊，會積極與泰方協調處理，駐泰處也同步與駐越南代表處和駐緬甸代表處保持橫向溝通並維持管道暢通。

莊碩漢指出，泰國近期確實正加強查緝人口販運及電信詐騙案件，駐泰代表處的警務、移民及法務秘書持續加強與泰國警政、司法與移民單位合作，以強化案件處理管道與能量，由於這類型的不法案件多半發生於第三國，且個案狀況不同，駐泰處目前與泰方持續尋求擴大雙邊合作空間。

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此外，近來網路上盛傳泰國街頭已出現當街擄人綁架，再轉賣他國的案件，莊碩漢表示這是不實訊息，請民眾勿輕信，也不要協助散布謠言。

莊碩漢也提醒台灣民眾若有意到泰國求職，務必查明招募人才的公司是否通過當地合法登記，並審慎瞭解及評估工作具體內容與屬性，務必注意契約內容，遵循合法正常管道申請入境泰國，以免誤觸法令，甚至危及人身安全。（編輯：林憬屏）1110815

莊碩漢
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