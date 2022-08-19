人口販運集團誘騙東南亞旅遊工作 2嫌羈押禁見
2022/8/19 14:58
（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）蔡姓、楊姓男子等5人誘騙雲林縣魏姓智能障礙者前往東南亞旅遊、工作後行蹤不明，警方循線逮捕5人，檢方認為蔡男等4人有串證、逃亡之虞，法院今天裁定蔡男、楊男羈押禁見。
雲林地檢署今天發布新聞稿指出，魏姓男子為中度智能障礙，上月27日遭蔡男等人從住處帶走後便未返家，滯留國外、失聯，家屬心急如焚，見近期民眾遭詐騙出境等新聞，擔心魏男安危，8月1日通報失蹤並公告協尋。
雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，警方調閱監視器，鎖定蔡姓男子等5人，雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮專案小組，到高雄、台南等處逮捕30歲蔡男、35歲楊男、24歲江女、54歲黃男及31歲陳男共5人。
檢方昨天訊後認為，蔡姓男子等人涉犯組織犯罪條例、人口販運條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞及反覆實施同一犯罪可能，向法院聲請羈押，蔡、楊2男裁定羈押禁見，江女、黃男請回，陳男則限制住居。
吳文城說，魏姓男子目前行蹤不明，相關單位持續清查，並透過相關涉外單位全力援救。
雲林地檢署呼籲，家長務必留意家中判斷力較弱的成員，掌握交友及上網狀況，避免遭犯罪集團欺騙，引誘出國甚至被控制進行非法犯罪行為。（編輯：郭諭儒）1110819
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