柬埔寨就業詐騙頻傳 婦團展開被害服務防治工作

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）柬埔寨就業詐騙頻傳，婦女救援基金會今天說，被害人常見處境大多為低薪、經濟困難等，將展開柬埔寨人口販運被害人服務與防治工作，呼籲需協助被害人家屬來電聯繫。

婦女救援基金會今天發布新聞稿指出，80年前的二戰時期，台灣有一群女性因為社會就業環境差、家庭貧困，被雇主、仲介等人以高薪誘騙到海外去工作，結果到了當地才發現是從事慰安婦工作。

然而不管是80年前的慰安婦，或是現今的柬埔寨被詐騙到國外工作的民眾，以台灣人口販運防制法第2條第1項人口販運定義，他們都屬於人口販運被害人。

婦援會表示，柬埔寨人口販運事件仍在國內持續延燒，被害人常見處境大多為低薪、經濟困難、欠債且無力償還債務，相信人力銀行、網路平台跨國高薪求職機會，或被熟識朋友鼓吹工作福利佳等，後期新手法則以招待員工旅遊進行詐騙。

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婦援會指出，事件發生後，台灣媒體不斷以「淘金」污名化這群被詐騙就業的民眾，使得被害人與家屬遭到社會歧視，呼籲大眾勿檢討被害人，對於好不容易逃離而返國的被害人及其家屬應給予支持與關懷，企業可以提供就業機會，舒緩其經濟困難。

婦援會也表示，8月底展開柬埔寨人口販運被害人服務與防治工作，需要協助的被害人家屬，或返回台灣的被害人歡迎來電或來信聯繫；對於有意願捐款協助這些被害人的企業或民眾，歡迎捐款支持婦女救援基金會人口販運被害人服務。（編輯：張雅淨）1110831