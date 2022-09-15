藝品店涉收購紅檜等贓木加工兜售 警逮夫妻送辦

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44歲郭姓女子與丈夫在台中市后里區開藝品店，期間涉嫌收購盜採國有木材，加工成藝品或提煉為精油後對外兜售，警方14日前往藝品店搜索，查扣多項贓證物，詢後依法把郭女等人移送台中地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年9月15日

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（中央社記者劉建邦台北15日電）郭姓女子與丈夫開藝品店，涉收購紅檜等贓木，並加工成木藝品對外兜售，保七總隊獲報查緝，在藝品店發現大批木材加工品、蒸餾機等物，警詢後依法把2人移送檢方偵辦。

保安警察第七總隊今天召開記者會，刑警大隊副大隊長蔡文正說，日前查獲有網站販賣國有木材藝品案，組專案小組追查藝品來源，發現開藝品店的郭姓女子等2人涉嫌。

警方查出，44歲郭姓女子與其丈夫從民國104年在台中市后里區開藝品店，期間涉嫌收購盜採國有木材，郭女丈夫在藝品店後方設加工廠，把紅檜、扁柏及牛樟等木材，自行加工成藝品或提煉為精油，再由郭女對外兜售。

警方掌握線索多日，昨天動用警力前往藝品店搜索，起獲紅檜、扁柏、檜木等藝品及半成品，共1730公斤，初估市價約新台幣300萬元，現場查獲檜木精油21公斤、牛樟精油29公斤，總價約35萬元，及車床2台、碎木機1台、蒸餾機1台、鋸台1台等物。

警詢後依涉嫌違反森林法罪嫌把郭姓女子等2人移送台中地檢署偵辦。

保七總隊表示，將全力掃蕩山老鼠盜伐林木及收贓的加工廠、銷贓藝品店，民眾若發現有破壞山林情資，可立即向報警或透過通報林務局救山林檢舉專線。（編輯：張銘坤）1110915