稽查海光企業 高市勞工局發現11缺失、開罰38萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄小港區海光煉鋼廠20日發生爐渣水蒸汽爆炸，造成一名移工逃生不及身亡。高雄市勞工局今天表示，已對海光企業所屬各廠全面稽查，共發現11項缺失，將依法裁罰新台幣38萬元。

小港區海光煉鋼廠20日發生爐渣水蒸汽爆炸，一名越南籍移工逃生不及，當場身亡；勞工局隨即勒令停業，並針對雇主違反職安等法規部分，移送檢方偵辦。

勞工局今天發布新聞稿表示，今天再由副局長陳石圍率隊，針對海光企業所屬各廠區進行全面稽查，從嚴查處違規，總計共發現11項缺失，將依法裁罰38萬元，並針對有立即發生感電、墜落危險之虞的作業場所，也立即開單勒令停工。

勞工局長周登春說，高溫廢棄爐渣處理，是煉鋼製程中主要的作業流程之一，雇主應依法落實預防水蒸汽爆炸的相關措施；勞工局將透過強力勞檢，督促改善作業安全衛生設施，也呼籲業者落實工安，用最高標準落實各項製程安全。

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勞檢處長郭清吉表示，鋼鐵業存在許多高風險作業，海光企業的稽查缺失包括墜落、吊掛危害及高熱物灼燙傷等危害，業者應落實工作場所各項安全措施與防災機制，勞檢處後續也將不定期加強實施勞動檢查，以公權力強力監督業者。

郭清吉也強調，處分不是目的，重點在於保護勞工安全及健康，各項作業都具有不同類型風險危害，也呼籲勞工或企業雇主若有職業安全衛生的相關疑問或需求，可上勞檢處網站或電洽（07）7336959提供相關服務。（編輯：陳仁華）1110922