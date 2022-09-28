苗縣長選戰網傳誹謗不實訊息 多人遭警函送偵辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣長選情激烈，苗栗縣警局今天指出，受理某縣長參選人委任律師提告，指稱遭多名匿名者散布誹謗與不實訊息，明顯違反選舉罷免法等，鎖定多人真實身分，依法函送偵辦。

苗栗縣警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，9月中受理某苗栗縣長參選人委任律師提告，指稱有多名匿名者於對手陣營公開社群中發言、留訊，內容涉及誹謗、妨害名譽及意圖使人不當選等。警方受理後，立即報請苗栗地檢署指揮偵辦。

苗栗縣刑大副大隊長馮文義表示，經調查鎖定其中數名留言者真實身分，立即通知到案說明；警詢後，依違反刑法妨害名譽、公職人員選舉罷免法函送苗栗地檢署偵辦。

據知情人士指出，委任律師提告的苗栗縣長參選人是無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。

另外，鍾東錦昨天透過臉書（Facebook）粉專發文表示，「面對負面選舉，訴諸司法是我一貫的態度，打擊手段骯髒的政治蟑螂絕不手軟」。

他說，台灣是法治社會，每個人都要為自己的言論負責，面對不實指控與抹黑，為捍衛台灣民主價值，會毫不猶豫地採取司法途徑，以維護尊嚴。

他在貼文中還附上網友所傳訊息，網友聲稱因旅居泰國17年，從當地報紙得知錯誤資訊，「對議長本人做出不當的批評，深深抱歉，將於11月回台後，再親自上門致歉」。

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺今天表示，鍾東錦參選以來，屢遭有心人士透過網路或社群軟體抹黑、汙衊、假造不實言論，不但涉及人身攻擊、甚至觸犯誹謗、意圖使人不當選等刑責。

陳怡樺指出，競選總部都已委請律師蒐集證據，若有涉及不法，將直接送交警方與地檢署偵辦，期望杜絕網路霸凌，進而捍衛台灣選舉的民主價值。（編輯：戴光育）1110928