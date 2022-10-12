陸軍花防部新建工程挖到3具白骨 停工通報檢警偵辦

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陸軍花東防衛指揮部在花蓮縣新城鄉復興營區進行設施新建工程，11日施工時挖出部分骨骼遺骸，初估約有3具。花防部政戰主任汪炳宏12日表示，為求慎重已立即要求停工與封鎖現場，並通報縣警調查偵辦，將全力配合調查釐清。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年10月12日

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）陸軍花東防衛指揮部在花蓮新城鄉復興營區進行設施新建工程，施工廠商昨天在工地挖到3具白骨，軍方立即停工並封閉現場，通報檢警調查偵辦。

復興營區新建統包工程為軍營設施興建，將興建7棟3層樓建築，工程經費為新台幣7億餘元，今年1月動工，預計民國113年6月完工。

工程人員昨天下午施工挖掘到部分骨骼遺骸，初估約有3具。花防部政戰主任汪炳宏今天接受媒體聯訪指出，為求慎重已立即要求停工與封鎖現場，並通報縣警調查偵辦，將全力配合調查釐清。

附近居民表示，軍營這塊土地在國防部民國86年接收前，先後由台糖公司、國安局所有，白骨被發現是水泥地下方，推測可能在更早之前就有；也有居民推測，因軍營鄰近公墓，可能跟公墓有關。

警方初步調查，現場約有3、4具白骨，外觀年代久遠，已報請檢方相驗，因地理位置鄰近公墓，不排除是無主骨骸。（編輯：陳仁華）1111012