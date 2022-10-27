第三方支付業者涉洗錢 調查局約談4人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北27日電）調查局今天表示，以許姓男子為首的洗錢集團成立第三方支付公司，幫助詐欺集團、地下期貨業者洗錢達20億餘元，日前已約談許男等4嫌到案，移送台北地檢署偵辦。

法務部調查局發布新聞稿表示，資安工作站先前獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」涉嫌未經許可經營地下期貨，並將交易網站設於境外以躲避司法單位查緝。

資安工作站報請北檢檢察官指揮，由資安工作站、中部地區機動工作站組成專案小組，於今年6月執行搜索，約談地下期貨業者顏姓男子到案；顏男經檢察官複訊後，以新台幣12萬元交保，並限制住居。

調查局表示，資安工作站過濾業者手機、電腦資料等多項證物後發現，被害投資人均透過第三方支付交付款項，但向第三方支付業者查詢收款人，卻發現都是人頭帳戶。

專案小組深入追查發現，錢龍理財教學平台與合作的第三方支付公司實為同一集團，由許姓主嫌主導設立第三方支付公司，實則協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得。

許姓主嫌等人並招募多名人頭，在代收款項涉及詐欺等案件遭司法警察機關調查時，以人頭出面頂替，誤導案件調查，待案件進入司法程序，則給予人頭數萬元不等補助費用。

調查局表示，以許男為首的洗錢集團以合法第三方支付業者名義，自民國108年迄今幫助洗錢達20億餘元，並從每筆交易款項抽取3%至4%不等手續費及佣金，不法獲利高達3000萬餘元。

專案小組已於日前收網，約談許男等多名涉案人員，經檢方複訊後諭令許男等4人，分別以2萬元至20萬元交保。（編輯：陳仁華）1111027