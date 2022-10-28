台中神岡桶屍 檢方採集死者牙齒骨骼檢驗DNA

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台中市神岡區一處工廠被人發現桶屍，依據屍體蠟化程度，推估死亡時間超過2年以上，警方在工廠內找到水泥攪拌器等相關證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市神岡區一處工廠發生桶屍案，死者為40多歲男性，檢警採集牙齒、骨骼，檢驗DNA釐清身分。承租工廠的蔡姓女子涉有重嫌，蔡女的陳姓前男友3年前被列失蹤人口。

台中市神岡區一處工廠被人發現桶屍，死者被塑膠袋、被單包裹後，丟入桶中再灌入水泥，放置在工廠內，依據屍體蠟化程度，推估死亡時間超過2年以上，警方在工廠內找到水泥攪拌器、棉被等。

檢警昨天相驗遺體，死者四肢完整，沒有明顯外傷，手臂戴有手錶，背後有刺青，但刺青圖案已模糊，穿長衣、長褲，沒有穿鞋，身高接近170公分，為40多歲的男性，屍體嚴重腐爛，家屬無法辨識。檢警採集死者相關骨骼、牙齒等檢體，由台中地檢署法醫送請法醫研究所進行後續DNA鑑定。

警方調查，這處工廠由60多歲林姓男子向地主承租，其中一間以每月新台幣1萬多元租金，再轉租給蔡姓女子。蔡女的工廠內被發現有桶屍，警方請她協助偵辦，起先列為關係人，歷經20多小時偵辦，相關跡證顯示蔡女涉案，檢察官改列為被告、請回，限制出海、出境。

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據了解，蔡女從事八大行業在酒店工作，交往關係複雜。她的陳姓前男友從事夾娃娃機台、放款事業，但3年前失聯，家屬通報失蹤人口。警方在偵查某件案件時，發現陳男的失蹤與蔡女有關，但無確切證據，無法繼續追查。

如今，蔡女又涉及桶屍命案，她對承租工廠用途說詞反覆，又因路口監視器畫面多已被覆蓋，讓偵辦陷入膠著，檢警朝殺人罪偵辦，不排除有其他共犯。（編輯：謝雅竹）1111028