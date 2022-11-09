屏東3男侵犯女子遭羈押 其中1人為鄉代參選人

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東一名原鄉女子6日在臉書陳述自己遭到3名男性侵犯遭遇，其中一人為鄉代參選人；屏東地檢署表示，涉案3人在上週法院已裁定收押。

女子在臉書以「我從沒想過，有一天，事情會發生在我身上」沉痛發文，湧入逾2500則留言為她加油打氣。

內容提及自己從台北返鄉2年，帶著不預設立場認識所有人，漸漸地「來者不拒」、「很像玩具」、「誰都可以」的標籤開始在她身上，甚至成為很多不實故事主角。而在父親節這天，才剛爸爸傳訊息說「一切都好，不用擔心」後，就被3名部落哥哥侵害了。

這名女子說，一開始並不勇敢，深知部落輿論的殺傷力，若公開後又要成為大家茶餘飯後討論的新聞主角，直到去製作筆錄的前一天，再次遇到3人中的其中1人，他還可以在眾人面前若無其事搭話「妹！妳怎麼不喝啊？幹嘛一直戴口罩？」這是壓垮她的最後一根稻草，留著眼淚告訴警方「我要告」。

據了解，涉侵犯的3名男性中，其一為鄉代參選人，女子在臉書中提及，事後男子傳訊息表示「我可以停止選舉，可不可以給個機會當面道歉」。但她堅定走完司法過程。

屏檢表示，涉案3人在上週法院已裁定收押；屏東縣選委會告訴中央社記者，依據選舉罷免法規定，因為判決尚未確定，目前仍保有參選資格。（編輯：郭諭儒）1111109