有責配偶不得訴請離婚釋憲 憲法法庭邀兩造辯論

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（中央社記者劉世怡台北15日電）法官及民眾認為民法不准婚姻破綻責任重者訴求離婚，有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今天舉行言詞辯論。聲請人說，規定牴觸平等原則；法務部說，規定沒違憲，請求宣告合憲。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」。

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤曾經在1件離婚判決中寫給8歲小孩「父母離婚不是你的錯」引起討論，朱政坤另審理3件離婚官司，認為民法第1052條第2項但書規定有違憲之虞，裁定停止審理後聲請釋憲。

另有梁姓、方姓、高姓民眾等人也主張，民法第1052條第2項但書規定，不法侵害聲請人受憲法第22條保障之離婚自主權，有牴觸憲法第7條及第23條疑義，在訴訟確定後聲請解釋案。梁姓民眾後來具狀撤回聲請獲准。

憲法法庭合併多案，今天開庭進行言詞辯論，爭點包含但書規定是否限制人民受憲法保障之婚姻自由？如認有涉及其他憲法基本權之限制，亦請一併說明。相關規定是否違反比例原則、平等原則？其理由為何。

聲請人主張，婚姻自由既然作為基本權之一，雖然但書規定之目的可稱正當，但是進一步不准在婚姻破綻歸責較重者請求離婚，此手段應無法通過比例原則的檢驗。

聲請人表示，此但書規定，另與同婚施行法相較下，明顯為無正當理由的差別待遇，而違反平等原則，請求宣示此但書規定違憲而立即失效。

法務部代表、法律事務司長鍾瑞蘭指出，婚姻與家庭為社會形成與發展的基礎，受憲法制度性保障。婚姻不僅涉及當事人個人身分關係的變更，且與婚姻人倫秩序的維繫、家庭制度的健全、子女的正常成長等公共利益攸關，為司法院釋字第712號及第552解釋理由書所揭示。

鍾瑞蘭表示，但書規定可達成婚姻制度性保障的社會性功能以及公共利益，且為最小侵害手段並具法益衡量的相稱性，並未違反憲法比例原則；此但書規定並非以「性傾向」為分類標準，並沒有違反平等原則，請求宣告合憲。

此外，大法官黃虹霞庭上表示，有些感性的話及感想必須說出來，聲請人除了法官，均是有責一方，也都承認有外遇，「你們提到被對方當作提款機，不會覺得這樣說法很傷人嗎」，大法官釋字748號（同婚案）已解釋婚姻的定義為排他性的永久結合關係，如果照「你們」的主張，今天這件釋憲案，可能要改寫婚姻的定義。

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黃虹霞說，裁判離婚，被離婚的屈辱要不要為對方想一想，應該要將心比心，有責一方覺得有委屈，對方也有委屈。家事法常講說「法不入家門」，但是大法官在符合聲請要件下就必須受理案件，在兩難時，須做一個不得已的決擇，但是絕對不是在肯定外遇，更不是認為任何人可以背叛婚姻。

言詞辯論歷時約3小時，憲法法庭審判長許宗力中午12時許宣示言詞辯論終結，並將再指定宣示判決期日。（編輯：李亨山）1111115