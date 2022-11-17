苗檢查獲首起縣長選舉賄選案 2人辦餐會遭傳喚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗地檢署查獲張姓與謝姓男子疑涉在竹南鎮以辦餐會方式，為某苗栗縣長候選人賄選案，經傳喚2人到案說明，訊後請回並限制住居，這是今年苗檢偵辦首起縣長選舉賄選案。

台灣苗栗地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局竹南分局共同偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組15、16日先後傳喚張姓男子、謝姓男子及參與餐會的選民7人到案說明，經檢察官複訊，認為張姓與謝姓男子涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別請回及限制住居；其餘選民分別限制住居或請回。

此外，檢察官指揮偵辦竹南鎮民代表選舉疑賄選案，呂姓樁腳疑涉以每票代價新台幣1000元，為某竹南鎮代候選人賄選，檢方16日傳喚6人到案說明，訊後認為呂姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串共犯及證人之虞，向台灣苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘人等均請回。（編輯：李明宗）1111117