台中南屯區里長候選人涉禮券買票 20萬元交保

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台中市張姓里長候選人利用抽候選號次籤機會，藉口號召支持者陪同以壯大聲勢，卻私下發給到場選民全聯禮券賄選，檢方偵辦後查扣相關證物。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中張姓里長候選人趁日前抽候選號次機會，號召支持者陪同壯大聲勢，卻發給到場選民全聯禮券賄選，檢方偵辦後，今天諭知張姓候選人20萬元交保，另外2名樁腳各3萬元交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方接獲賄選情資指出，台中市南屯區張姓里長候選人，利用10月21日前往抽候選號次籤機會，藉口號召支持者陪同以壯大聲勢，實則私下暗自發給具有投票權到場者每人價值新台幣500元至1000元不等的全聯禮券，藉此尋求選民支持。

檢方獲報後，立即指派檢察官指揮警方與調查單位組成專案小組偵辦，於昨天前往張姓候選人的競選服務處等處執行搜索，當場查扣現金4萬6000元、200元重陽禮金包、500元全聯禮券共300餘張，及夾放在文宣傳單內的紅包等證物。

檢警並同時傳喚、訊問候選人及受賄選民共17人，檢方複訊後認定涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，諭知張姓候選人20萬元、李姓及戴姓樁腳各3萬元交保。（編輯：郭諭儒）1111119