送白米涉賄花蓮議員喊冤 法院諭知限制住居

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）競選連任的花蓮縣議員高小成涉嫌贈送白米給選民及期約賄選，遭檢方約談，聲押未獲准，但法院諭知限制住居。高小成發表聲明喊冤，相信司法會證明清白。

針對涉賄案，高小成發表聲明逐一否認，日前出席親友婚宴，將慈善團體所捐贈物資給需要的村民，發放過程沒有特定對象，也沒有以贈米做為選舉支持的對價；對期約賄選部分，否認有與選民提及提供車馬費等對話內容，遭有心人士操作，感到遺憾，相信司法會證明清白。

花蓮縣議員第10區選區包括卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉，本屆初任議員的國民黨籍高小成爭取連任，與同黨、現任卓溪鄉民代表金淑敏二搶一。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，檢方18日指揮法務部調查局東部地區機動工作站，前往高姓議員候選人、林姓樁腳住處等5地點搜索，陸續通知14人到案。花檢指出，高姓議員候選人涉嫌於登記參選後，贈送白米給選民，並與林姓樁腳約定可提供「車馬費」給選民為對價尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢方訊後認為高、林2人涉犯選罷法嫌疑重大，向法院聲請羈押高男，法院認為已有相關證據資料，無羈押必要，諭知限制住居至偵查終結。另外，林男由檢察官諭知具保新台幣2萬元。（編輯：孫承武）1111122