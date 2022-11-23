民法18歲成年施行在即 法務部推Podcast及指南

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（中央社記者劉世怡台北23日電）明年1月1日起，民法18歲成年新制即將施行，法務部法律事務司製播Podcast「成年起步走」專輯節目及出版「民法成年指南」，引領即將18歲成年者，穩健向前行。

法務部今天舉行媒體記者茶敘，由法務部法律事務司長鍾瑞蘭專題報告，「成年起步走」專輯節目，是運用時下年輕族群喜愛的Podcast網路媒體平台，將18歲成年的重要議題，廣邀各年齡層代表上節目暢談各自經驗及專業建議，共計5集，今天推出第1集「為什麼要讓年輕人提早成年？」暢談者即是部長蔡清祥。

鍾瑞蘭表示，茶敘特別邀請第5集「既期待又怕受傷害，突然長大怎麼辦？」暢談者即中央兒少代表、剛滿18歲的大學生賴奕瑋到場。

賴奕瑋娓娓道來即將成年的心路歷程及如何以正向積極的態度來自我調適，並推薦法務部出版「民法成年指南」。

賴奕瑋表示，這本指南細讀將可更了解自己的權利義務，這本指南有別於一般文宣，有三個點值得讚賞，首先是圖文並茂，第二，是以生活情境出發，最後還有問答形式，適合閱讀對象為15到18歲的人，且指南中沒有使用太艱澀的法律用語。

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明年1月1日起，民法18歲成年新制即將施行；賴奕瑋參與法務部會議時，他有提出建議，小學生、中學生及高中生在課堂期間會閱讀英語雜誌，建議此新制議題放入英語雜誌裡面，符合現在跨領域教學，不但有法學教育又有英語宣導，很高興此建議獲得採用。

蔡清祥表示，這本指南為青年們挑選出滿18歲成為大人前，必須知道的18種相當受用的民法知識，把複雜的法律關係，簡化為淺顯易懂的QA，說明生活中常見的民法規定，並採用方便攜帶的隨身手冊。另外，指南也推出電子書版本，讓這份指南可以作為每個青年人隨時、隨地、隨手翻閱的成年權益索引。（編輯：張銘坤）1111123