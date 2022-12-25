露營帳篷內用瓦斯暖爐 一家3人一氧化碳中毒昏迷

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）曾姓男子一家3人與友人到仁愛鄉露營，在帳篷內使用瓦斯暖爐取暖造成一氧化碳中毒昏迷，友人今天清晨及時發現趕緊報案，送醫陸續恢復意識；消防局籲用燃氣熱水器、瓦斯暖爐應保持通風。

台中市曾男與妻子、年幼女兒昨天與友人到南投縣仁愛鄉一處營地露營，因夜間寒冷在帳篷內使用瓦斯暖爐取暖，疑因通風不良造成一氧化碳中毒，友人清晨發現曾男一家毫無動靜，上前查看發現都昏迷不醒，趕緊報案，所幸送醫後陸續恢復意識，持續進一步治療。

據了解，曾男與家人、友人到萬大水庫附近露營，疑使用瓦斯暖爐不慎導致昏迷，友人拖出3人後撥119報案，南投縣消防局調派仁愛、埔里、中心碑分隊救護車趕往，送醫途中、到院時陸續恢復意識；其他露營客也說，這家人疑在帳篷內用瓦斯暖爐，現場散發瓦斯味。

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消防局透過文字訊息表示，仁愛鄉某處露營區今天發生露營民眾因寒冷使用瓦斯暖爐取暖造成一氧化碳中毒，帳篷防風、氣密效能越來越好，加上民眾將暖爐移至帳內使用，造成密閉空間氧氣濃度急速下降，導致暖爐燃燒不完全，蓄積一氧化碳，造成一氧化碳中毒。

冬天是一氧化碳中毒高峰期，因天氣溼冷，民眾常緊閉門窗造成空氣不流通，消防局呼籲，當寒流來襲氣溫驟降，民眾居家使用燃氣熱水器或露營時，除隨時注意自身健康，使用燃氣熱水器及高山瓦斯暖爐取暖，一定要保持通風，以免發生一氧化碳中毒憾事。（編輯：陳仁華）1111225