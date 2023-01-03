前台東縣府員工收賄浮報材料費 判刑2年

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣政府教育處楊姓聘僱人員，涉嫌收取賄賂和浮報材料費，依貪污罪起訴，因繳交犯罪所得且不當得利5萬元以下，法院量處有期徒刑2年，緩刑4年，須向公庫支付36萬元。

楊姓約聘僱人員遭檢舉，經辦台東縣學校工程和教育處相關工程有收取賄賂情形。廉政署去年7月間發動搜索和約談相關人員後，移請台東地檢署偵辦，台東地檢署依貪污治罪條例起訴，台東地方法院判決日前出爐。

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判決書表示，楊員辦理教育處停車場圍籬工程，向廠商收取新台幣1萬元回扣；在辦理三民國小廁所修繕工程時浮報材料費2萬5000元購買濾水器等設備裝設在自家。

法官審酌楊員坦承罪刑，偵辦中繳交3萬5000元犯罪所得，且不法利益在5萬元以下，2罪合併量處有期徒2年；褫奪公權3年，緩刑4年，並應於判決確定之日起2年內，向公庫支付36萬元。全案還可上訴。楊員於案發後已離職。（編輯：郭諭儒）1120103