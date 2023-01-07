8旬婦遺體冰箱放5年 兒詐領補助遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北7日電）新北市八里區一名男子將亡母遺體存放冰箱5年，持續領取母親低收入戶、弱勢等補助共新台幣75萬餘元。士林地檢署日前偵結全案，依偽造文書、詐欺等罪起訴男子。

全案起於，男子疑因責打女兒，新北市家防中心社工去年8月間接獲通報偕同警方前往訪視，少女稱從小學四年級開始遭父親施虐，阿嬤也在她小學四年級時過世，但「阿嬤躲在冰箱」。

檢警獲悉後介入調查，相驗發現婦人死於心血管病變導致心因性休克死亡；新北市社會局則將男子的女兒妥善安全安置在機構。

士林地方檢察署起訴書指出，男子於民國106年10月25日將87歲母親送往林口長庚紀念醫院急救，醫師發現婦人身體僵硬、瞳孔放大對光無反應，經搶救後停止急救，心跳停止死亡。

男子當天將母親遺體帶回新北市八里區租屋處，明知母親已死亡，為繼續領取母親的社會福利津貼，將母親遺體冰存在租屋處的冰箱冷藏室，未辦理死亡登記、除戶登記，並在交給新北市政府社會局的補助文件上偽造母親印文。

根據起訴書，男子自106年11月至111年8月間，詐領新北市政府發給母親的低收入戶補助、租金補助、老人重陽金等款項共73萬8008元，另詐領八里區污水處理廠敦親睦鄰回饋金水電費補助、八里區區民生活補助金。

檢方查出，男子共詐領75萬1808元，還在母親病故後於房屋租賃契約承租人欄位偽造母親簽名，全案依偽造文書、詐欺等罪起訴。（編輯：方沛清）1120107