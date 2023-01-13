男子性騷女遊客逃逸 熱心車主供行車畫面逮人

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市周姓男子去年10月間在路上伸手性騷女遊客，隨即騎機車逃逸，熱心民眾擷取行車紀錄器畫面檢舉。檢方審酌周男患有過動及智能不足等症狀處緩起訴，須義務勞務60小時。

嘉義地檢署今天發布的緩起訴處分書指出，現年26歲周姓男子，去年10月1日下午騎機車行經嘉義市向榮街，看見騎乘租賃機車準備起步的女遊客，竟伸出左手碰觸女遊客胸部，隨即加速逃逸。

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檢方指出，受害女子原本自認倒霉，且不願再想起這段不愉快的旅遊經驗，當天並未向警方提告，不過，周男的性騷擾行徑，被後方車輛的行車紀錄器拍下，熱心的車主截取畫面向警方報案，警方循線找到被害女子，並查獲伸出鹹豬手的周男，警方依違反性騷擾防治法函送。

檢方審酌周男患有過動及智能不足等症狀，且犯後坦承犯行，因此以緩起訴處分。不過，為防範周男再犯，緩起訴期間為2年，並須向政府機構、社區提供60小時的義務勞務。（編輯：郭諭儒）1120113