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男通緝犯躲貨車帆布棚 遭警逮捕歸案

2023/1/19 16:29（1/19 16:56 更新）
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台北市警察局保安警察大隊第5中隊員警日前在南港區港東街一帶攔停一輛自小貨車查證時，察覺車後帆布棚內有動靜，經目視發現有名男子躲藏其中，盤查男子身分為因案遭通緝的48歲陳姓男子，隨即將人逮捕歸案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月19日
台北市警察局保安警察大隊第5中隊員警日前在南港區港東街一帶攔停一輛自小貨車查證時，察覺車後帆布棚內有動靜，經目視發現有名男子躲藏其中，盤查男子身分為因案遭通緝的48歲陳姓男子，隨即將人逮捕歸案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月19日
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）因涉公共危險罪和毀棄損壞遭通緝的48歲陳姓男子，近日因藏身小貨車後方帆布棚內遇北市警攔檢，他本想謊報身分、蒙混過關，仍遭員警識破，依法逮捕歸案。

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台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，轄下第五中隊員警於13日下午近4時許在南港區港東街一帶路檢，期間攔停一輛自小貨車進行查證過程中，員警察覺車後帆布棚內有動靜，經目視發現有名男子躲藏在內。

警方現場查證男子身分時，男子起初謊報身分，企圖蒙混過關，但仍遭識破，經確認發現這名陳姓男子是新北地院及士林地檢所發布的公共危險罪及毀棄損壞通緝犯，陳男悄然無聲地藏在車後帆布棚內躲避查緝，仍被機敏員警察覺不法，全案詢後移請轄區南港分局偵辦，依法逮捕歸案。（編輯：方沛清）1120119

#南港分局
#新北地院
#通緝犯
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