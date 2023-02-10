吸蜜鸚鵡站交警肩膀 派出所協尋終與飼主團聚

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高雄市三民二警分局交通分隊洪姓員警8日處理車禍案時，突然有隻「吸蜜鸚鵡」飛到肩膀上，洪員走入派出所，請值勤員警（圖）協助處理。（高市三民二警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄市三民二警分局交通分隊洪姓員警8日處理車禍案時，突然有隻「吸蜜鸚鵡」飛到肩膀上，怎麼都趕不走狀似想「報案」，員警上網發現協尋貼文，經聯繫終於讓鸚鵡跟飼主團聚。

高雄市政府警察局三民二分局民族路派出所警員林長晏、李維2月8日下午3時許服值班、備勤勤務時，交通分隊員警洪育聰突然走進派出所，表示在自由二路處理車禍時，有隻鸚鵡飛來站在肩膀上，可否協助查看有無失主報案。

警方調查，這隻「吸蜜鸚鵡」聰明又活潑可愛，羽毛鮮艷且相當親人，且腳環隱約發現不清晰手機號碼，所幸在臉書社團「小小鳥兒要回家」發現有失主張貼協尋相似特徵鸚鵡文章。經聯繫確認後，46歲洪姓失主趕赴所內與離家的「古錐」吸蜜鸚鵡團聚。

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洪男尋獲愛鳥後開心到一度哽咽，表示這隻鸚鵡從出生後飼養1年多，平時外出遊玩都會站在肩膀上，不料7日下午4時在三民區自立一路住家陽台上飛走，四處貼文協尋，這次可能是玩累想回家，才會站在警察肩膀上。

警方呼籲，寵物鳥與毛小孩沒有身分證、無法驗指紋、也沒辦法用DNA檢驗身分，唯一能辨別方法就是依據晶片及寵物登記證，建議飼主可植入晶片或掛上可供辨識腳環，並注意晶片及腳環資訊，隨時更新，如走失時便能馬上得知飼主是誰。（編輯：李亨山）1120210