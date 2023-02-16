調查局一級主管人事異動 主秘吳富梅接掌台北處

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）法務部調查局今天公布一級主管人事異動案，牽動93人。主任秘書吳富梅調任台北市調查處處長，原職缺由台北市調查處處長孫承一接任，新人事於24日到任。

調查局官員表示，這次人事異動範圍涵蓋國家安全、資通安全、毒品防制、廉政肅貪等領域，每個人均辦案經驗豐富，為例行性通盤調整。

六都處長部分，台北市調查處長由長期耕耘資安領域的主秘吳富梅調任，新北市調查處處長由國家安全維護處處長張育瑞調任，桃園市調處處長由新北市調查處副處長李文義升任，台南市調查處處長由福建省調查處處長黃建華調任。

調查局公布異動名單如下：

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1.台北市調查處處長孫承一調任主任秘書室主任秘書。

2.桃園市調查處處長廖榮旭調任研究委員會主任委員。

3.台南市調查處處長翁維藝調任研究委員會副主任委員。

4.保防處處長宋樂怡調任主任秘書室研究委員。

5.兩岸情勢研析處處長劉文斌調任主任秘書室研究委員。

6.諮詢業務處處長巫勝鴻調任主任秘書室研究委員。

7.鑑識科學處處長胡興勇調任主任秘書室研究委員。

8.督察處處長秦太龍調任主任秘書室研究委員。

9.新北市調查處處長林中輝調任主任秘書室研究委員。

10.航業調查處處長王忠彥調任主任秘書室研究委員。

11.總務處處長許張傳調任研究委員會研究委員。

12.新北市調查處副處長陳白立升任國家安全維護處處長。

13.資通安全處副處長張尤仁升任資通安全處處長。

14.保防處副處長凌文興升任保防處處長。

15.毒品防制處副處長李詒順升任兩岸情勢研析處處長。

16.財政部關務署督察室主任沈逸宏回任諮詢業務處處長。

17.通訊監察處處長鄭國明調任鑑識科學處處長。

18.資通安全處處長余尚賢調任通訊監察處處長。

19.財政部賦稅署監察組組長陳孝昌回任督察處處長。

20.公共事務室主任朱慶賢升任總務處處長。

21.主任秘書室主任秘書吳富梅調任台北市調查處處長。

22.國家安全維護處處長張育瑞調任新北市調查處處長。

23.新北市調查處副處長李文義升任桃園市調查處處長。

24.福建省調查處處長黃建華調任台南市調查處處長。

25.桃園市調查處副處長連震宗升任航業調查處處長。

26.國內安全調查處副處長洪良元升任福建省調查處處長。

27.桃園市調查處副處長歐陽泓過調財政部賦稅署監察組組長。

28.彰化縣調查站主任于國慶調任研究委員會局專門委員。

29.國家安全維護工作站主任葉麗卿調任國家安全維護處副處長。

30.台北市調查處副處長袁正煒調任廉政處副處長。

31.嘉義市調查站主任吳榮修調任廉政處副處長。

32.南投縣調查站主任蔡健崇調任經濟犯罪防制處副處長。

33.基隆市調查站主任劉怡聖調任毒品防制處副處長。

34.花蓮縣調查站主任陳慧明調任毒品防制處副處長。

35.廉政處副處長吳月萍調任洗錢防制處副處長。

36.中部地區機動工作站主任吳幸燦調任資通安全處副處長。

37.國內安全調查處情報整合中心主任張傳志調任國內安全調查處副處長。

38.台北市調查處副處長王光齊調任國內安全調查處副處長。

39.宜蘭縣調查站主任顏成安調任保防處副處長。

40.秘書室國會聯絡組主任李振順調任諮詢業務處副處長。

41.鑑識科學處專門委員蔡坤良調任鑑識科學處副處長。

42.新竹縣調查站主任范開明調任台北市調查處副處長。

43.經濟犯罪防制處副處長吳宗杰調任台北市調查處副處長。

44.國內安全調查處副處長陳宇源調任新北市調查處副處長。

45.嘉義縣調查站主任劉永金調任新北市調查處副處長。

46.苗栗縣調查站主任林添進調任桃園市調查處副處長。

47.廉政處副處長張穎仁調任桃園市調查處副處長。

48.雲林縣調查站主任張序立調任台中市調查處副處長。

49.台東縣調查站主任謝雯欽調任台南市調查處副處長。

50.澎湖縣調查站主任侯集仁調任台南市調查處副處長。

51.台南市調查處副處長陳仁龍調任高雄市調查處副處長。

52.屏東縣調查站主任戴春成調任公共事務室主任。

53.南部地區機動工作站主任高吉川調任秘書室主任。

54.桃園市調查處機場調查站主任王超羣調任基隆市調查站主任。

55.新北市調查處重新調查站主任邱政達調任宜蘭縣調查站主任。

56.台北市調查處機動作站主任張冠華調任新竹市調查站主任。

57.台南市調查處機動工作站主任李秩義調任新竹縣調查站主任。

58.台中市調查處豐原調查站主任李春芳調任苗栗縣調查站主任。

59.台南市調查處府城調查站主任黃文雄調任南投縣調查站主任。

60.秘書室主任徐國楨調任彰化縣調查站主任。

61.台南市調查處新營調查站主任李青峯調任雲林縣調查站主任。

62.航業調查處高雄調查站主任范厚珍調任嘉義市調查站主任。

63.新北市調查處新店調查站主任翟海平調任嘉義縣調查站主任。

64.高雄市調查處鳳山調查站主任張漢明調任屏東縣調查站主任。

65.航業調查處基隆調查站主任趙振宇調任花蓮縣調查站主任。

66.馬祖調查站主任劉嘉明調任台東縣調查站主任。

67.東部地區機動工作站主任薛國鼎調任澎湖縣調查站主任。

68.台中市調查處台中調查站主任陳彥有調任中部地區機動工作站主任。

69.高雄市調查處機動工作站主任邱耀輝調任南部地區機動工作站主任。

70.高雄市調查處前鎮調查站主任左重宏調任東部地區機動工作站主任。

71.高雄市調查處岡山調查站主任黃維和調任國家安全維護工作站主任。

72.新北市調查處板橋調查站主任林大專調任國內安全調查處情報整合中心主任。

73.新北市調查處雙和調查站主任徐富德調任秘書室國會聯絡組主任。

74.洗錢防制處簡任秘書古美珠調任台北市調查處大安調查站主任。

75.台北市調查處大安調查站主任陳志成調任台北市調查處政經調查站主任。

76.台北市調查處松山調查站主任劉至剛調任台北市調查處機動工作站主任。

77.保防處專門委員魏男烜調任台中市調查處豐原調查站主任。

78.督察處高雄市（二）駐區督察江耿宗調任台南市調查處府城調查站主任。

79.督察處屏東縣駐區督察陳育君調任高雄市調查處前鎮調查站主任。

80.桃園市調查處桃園調查站主任楊秋香調任國家安全維護處專門委員。

81.台北市調查處政經調查站主任朱美音調任保防處專門委員。

82.桃園市調查處機動工作站主任吳敬垣調任廉政處簡任秘書。

83.督察處台東縣駐區督察祝立宏調任總務處簡任秘書。

84.台北市調查處士林調查站主任吳熙中調任台北市調查處簡任秘書。

85.督察處桃園市駐區督察鄭國揚調任桃園市調查處簡任秘書。

86.新竹市調查站主任林維成調任航業調查處簡任秘書。

87.督察處宜蘭縣駐區督察張哲榮調任督察處局本部（二）駐區督察。

88.洗錢防制處副處長許定家調任督察處新北市（一）駐區督察。

89.督察處新竹縣市駐區督察陳家基調任督察處桃園市駐區督察。

90.桃園市調查處簡任秘書成尚華調任督察處新竹縣市駐區督察。

91.航業調查處簡任秘書林金生調任督察處台中市（二）駐區督察。

92.督察處台中市（二）駐區督察張素珍調任督察處台中市（三）駐區督察。

93.督察處雲林縣駐區督察潘明昌調任督察處南投縣駐區督察。（編輯：蕭博文）1120216