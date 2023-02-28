男涉恐嚇行竊手機店 雄警調閱上千監視器逮獲

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市一家通訊行26日凌晨遭不明男子假裝買手機，拿走一支iPhone12，男子被喝止還拿玩具槍威嚇店家。警方鎖定江姓男子，今天將人拘提到案，發現江嫌涉及共4起類似案件。

高雄市新興區一家通訊行26日凌晨遇到一名男子上門佯裝買手機，拿走一支iPhone12聲稱要讓在外等候的女友鑑定，結果欲搭計程車離開，店家發現後喝止，男子竟拿出玩具槍威嚇店家後離去。

高雄市政府警察局新興分局今天發布新聞稿表示，接獲報案後，立即組成專案小組調閱上千支監視器，鎖定犯嫌為34歲江姓男子，但江嫌相當狡詐，沒有固定住所或交通工具，經專案小組持續追查，終於鎖定行蹤並徹夜埋伏守候。

警方今天上午持高雄地檢署核發拘票，在三民區寶興路一帶將江嫌拘提到案，現場查扣BB彈（BB槍已丟棄）、假鈔、項鍊飾品等證物。

警方擴大清查，發現江嫌近日以類似手法犯案共4起，除26日凌晨發生的這起案件，另包括24日分別在2家店以竊盜或詐欺手法詐得手機、飾品等物，27日在三民區以詐欺手法詐取手機。

警方表示，全案詢後將江嫌依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請聲請羈押預防再犯。（編輯：唐聲揚）1120228