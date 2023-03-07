劉冠軍涉盜國安密帳 查扣台積電等股票追回1.2億

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳經費，逃亡多年。士林地檢署今年2月將劉男持有台積電等共4檔上市櫃股票囑託行政執行署士林分署執行，追徵到新台幣1億2915萬7485元。

劉冠軍原為國家安全局總務室出納組上校組長，職掌秘密經費「奉天專案」基金，他涉嫌自民國83年起以挪用公款辦理定存及短報利息方式侵占基金公款孳息達1億9000萬餘元。

案經媒體揭露，劉冠軍於89年間偷渡至中國，遭士檢通緝中。另外，台灣高等檢察署以劉冠軍涉嫌投敵並從事間諜活動，在110年間發布通緝。

士檢指出，案發後查扣劉冠軍名下的股票與存款、劉妻名下的台北市文山區豪宅，以及劉妻保管箱內的珠寶、項鍊、金飾等物品，於110年間向法院聲請單獨宣告沒收，法院裁定准許沒收劉冠軍的犯罪所得1億5404萬5007元。

士檢表示，其中劉冠軍持有的聯電、台積電、華邦電、云辰等4檔上市櫃股票，以110年2月19日收盤價計算，市值分別約為1130萬元、1.3億元、1411萬元、196萬元，經法院裁定准許沒收後，囑託士林分署強制執行。

士林分署指出，收案後追徵劉冠軍集保帳戶內的股票，也查扣存放於帳戶20多年來所孳生的股息、股利，查扣得劉冠軍持有的聯電19萬837股、台積電20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，共計高達96萬2673股。

士林分署提到，台積電目前每股單價逾500元，因每日投資人委託交易額度有限，為避免大量賣出造成股價波動，證券商陸續於5個營業日分批完成變賣，實際取得款項1億2904萬6531元，連同扣收部分股票的減資款11萬954元，成功追徵到1億2915萬7485元。

另一方面，士檢向法院聲請沒收劉妻保管箱內的珠寶、項鍊、金飾、金幣等物品；法院認為，無證據認定為此案犯罪所得，也無從證明為劉冠軍所有，裁定不得追徵。對此，士檢提起抗告後，目前由最高法院審理中。（編輯：戴光育）1120307