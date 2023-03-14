北市警搜身外籍女涉猥褻 內湖分局：記過調職

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（中央社記者黃麗芸、謝幸恩台北14日電）台北市警察局內湖分局康寧派出所李姓男警自行替外籍女子搜身時涉嫌猥褻，士檢日前依利用權勢猥褻罪起訴。內湖分局今天表示，已將涉案男警記一大過處分並調整職務。

士林地檢署起訴書指出，李姓男警今年1月4日晚間巡邏時，接獲派出所通知轄內超商發生外籍女子竊盜案，即將外籍女子帶回派出所2樓辦公室。

起訴指出，李姓男警佯以搜身名義觸碰外籍女子胸部、身體各處，時間長達1至2分鐘，外籍女子事後察覺有異而提告；檢察官依利用權勢猥褻罪起訴李男，並建請法院加重其刑。

內湖分局今天發布新聞稿指出，李姓男警逮捕女性嫌犯後，未依規定交由女警搜身，逕行執行身體搜索，經會同婦幼警察隊主動深入偵辦，於1月7日將李姓男警依涉嫌利用權勢猥褻罪移送士林地檢署偵辦。

內湖分局說，已將涉案李姓男警記一大過處分並調整職務。

內湖分局表示，向來重視員警風紀，將秉持勇於面對問題、不庇縱、不掩飾的態度主動查處，並將持續教育員警謹言慎行，依相關規定執勤並恪遵風紀要求，以維護警察優質形象。（編輯：蕭博文）1120314