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彰化輕航機墜機2死 日籍死者家屬神情哀傷

2023/3/17 12:13（3/17 12:27 更新）
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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化溪州輕航機墜機造成2死，家屬上午前往彰化市立殯儀館處理後事；日籍死者家屬抵達殯儀館時神情哀傷，林姓教練的妻子也哭紅雙眼。檢察官會同法醫到殯儀館相驗確認死因。

位於彰化縣溪州鄉成功村的順風飛行俱樂部，昨天下午發生墜機事故，彰化縣消防局出動各式消防車、2輛救護車前往搶救，火勢很快撲滅，現場發現2具焦屍，死者為18歲的日籍高中生及俱樂部林姓教練。

意外發生後，2名死者遺體被送到彰化市立殯儀館安置，日籍高中生的3名家屬今天上午搭乘順風飛行俱樂部的專車先抵達殯儀館，神情哀傷，記者要上前採訪時，家屬揮手拒訪，一旁也有人要求媒體不要拍攝影片照片。林姓教練的妻子隨後抵達殯儀館時，也哭紅雙眼。

據指出，日籍高中生的母親是台灣人，父親是日本人，跟著母親來台灣自助旅行，父親則留在日本照顧其他家人。

台灣彰化地方檢察署檢察官陳鼎文會同法醫到殯儀館，先和2名死者家屬碰面製作筆錄，隨即進入殯儀館解剖室相驗確認死因。

彰化地檢署指出，國家運輸安全調查委員會已立案調查，檢察官除製作筆錄及相驗確認死因外，也將會同運安會調查人員確認墜機原因及責任歸屬。（編輯：郭諭儒）1120317

#日籍
#彰化市立殯儀館
#陳鼎文
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