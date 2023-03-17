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彰化輕航機墜機2死 順風俱樂部：事故原因所知有限

2023/3/17 19:09（3/17 19:56 更新）
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彰化縣消防局16日下午獲報在溪州鄉岸角巷有輕航機墜落，人員到場發現，輕航機墜落地面已成一堆廢鐵，機上教練林國裕及學員本田英希已明顯死亡。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月16日
彰化縣消防局16日下午獲報在溪州鄉岸角巷有輕航機墜落，人員到場發現，輕航機墜落地面已成一堆廢鐵，機上教練林國裕及學員本田英希已明顯死亡。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月16日
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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化順風飛行俱樂部發生墜機意外造成2死。俱樂部發出聲明指出，對事故原因所知有限，現正配合檢調及運安會相關單位調查中，待調查報告出爐後會再向各界報告。

位於彰化縣溪州鄉的順風飛行俱樂部，昨天下午發生輕航機墜機意外造成2死，死者為18歲的日籍高中生及俱樂部飛行教練林國裕。2名死者家屬上午前往彰化市立殯儀館處理後事，彰化地檢署檢察官也會同國家運輸安全調查委員會人員調查墜機原因。

順風飛行俱樂部今晚在臉書（FACEBOOK）粉絲專頁發布聲明指出，死亡的教練林國裕曾擔任F-16戰機分隊長，總飛行時間近2000小時，有豐富飛行經驗。日籍學員在參加飛行前，也依法簽有各式許可文件及參加意外保險，至於墜毀的Shark鯊魚運動競賽機，機齡不到2年，有飛機降落傘安全機制。

順風飛行俱樂部指出，對事故原因所知有限，無法及時提供各界事故原因，現正配合檢調及運安會相關單位調查中，加上偵查不公開，無法提供資訊，等待調查報告出爐後再向各界報告。

俱樂部除對不幸罹難者及家屬表達哀悼，會依法負責後續處理，虛心接受各界指導，精進改善不足之處，持續努力為台灣飛行運動及安全盡心盡力。（編輯：孫承武）1120317

#林國裕
#彰化縣
#俱樂部
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