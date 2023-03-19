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高雄七賢二路商辦內藏春色 警破獲逮4人法辦

2023/3/19 13:55
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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄新興警分局獲報七賢二路某商辦內違法從事性交易，員警前往搜索查獲賴姓負責人、2名泰國籍女服務生及1名本國籍女服務生，查扣不法所得6700元，依妨害風化罪將賴男送辦，3女服務生則依違反社維法移送裁處。

高雄市警察局新興分局日前接獲檢舉，指前金區七賢二路某商辦內違法從事色情性交易，經多天探查蒐證，3月16日晚間9時許前往搜索，查獲36歲賴姓負責人，以及33歲、31歲泰國籍女服務生與20歲本國籍女服務生，查扣不法所得新台幣6700元。

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警方調查，賴男在網路以清涼性感照搭配「純純惹人愛」攬客，並以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，每次均以1800至2500元不等代價與不特定人從事性交易，並從中獲取600元至800元媒介費，其中2名泰籍女服務生，皆是以觀光名義來台。

警方將賴男和女服務生帶回偵訊後，將他依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，3名女服務生則依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操控。（編輯：陳仁華）1120319

#高雄市
#高雄地檢署
#新興分局
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