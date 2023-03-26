屏東富統食品大火12個小時撲滅 燃燒達2000平方公尺
2023/3/26 09:26（3/26 09:36 更新）
屏東縣萬丹鄉富統食品公司25日晚間發生火警，消防局獲報立即到場搶救，火勢26日上午撲滅，燃燒面積約2000平方公尺。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月26日
（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東萬丹鄉富統食品公司昨天晚間7時許發生火警，火勢一發不可收拾，直到今天上午7時，才由消防隊撲滅，燃燒面積約2000平方公尺；確切起火原因，火調人員調查中。
屏東縣消防局今天發布訊息指出，25日晚間7時51分，接獲萬丹鄉泉順街發生火警，派遣第二大隊、萬丹等分隊出動救災。
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消防局表示，現場為富統食品公司3樓鐵皮建築物起火燃燒，布水線搶救，並通知環保局、台電公司、自來水公司及調用民間怪手到場協助救災，現場無人員受傷、受困，直至今天上午7時火勢熄滅，燃燒面積約2000平方公尺。
位於屏東縣萬丹鄉的富統食品公司是知名的肉品供應商，火腿、香腸、豬肉製品都相當受歡迎，大型量販超市、連鎖早午餐店、飯店、學校團膳均有行銷通路。（編輯：陳仁華）1120326
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