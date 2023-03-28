大法官提名審薦 北律推羅秉成、全律會薦李念祖

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）總統蔡英文將提名4名新任大法官，台北律師公會今天推薦行政院代理發言人羅秉成、監察委員張菊芳、律師張世興；全國律師聯合會推薦律師薛西全、律師李念祖。

現任大法官15人，其中民國104年10月1日就任的4名大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

112年司法院大法官提名審薦小組日前展開審薦工作，審、檢、學、辯均可推薦人選，期限於3月29日止；總統府預計於立法院本會期，將提名人選咨請立法院行使同意權。

北律公會指出，經理監事等幹部討論後，認為羅秉成、張菊芳、張世興是符合資格的3人，於明天提報審薦提名小組。全律會表示，內部理監事討論後，並徵得當事人同意，決議推薦薛西全、李念祖至審薦小組。

羅秉成現為行政院政務委員、行政院代理發言人，曾任冤獄平反協會理事長、法律扶助基金會董事長。張菊芳現為監察委員，曾任司法改革國是會議委員、法官評鑑委員會評鑑委員。張世興長年從事司改活動，曾任不當黨產處理委員會委員。

薛西全曾任全聯會副理事長，擅長兩岸比較法與營業秘密法。李念祖為「理律法律事務所」所長，曾任北律公會理事長、總統府人權諮詢委員會委員。

另一方面，最高法院日前推薦法官兼審判長蔡彩貞、書記官長林恆吉；法務部推薦司法官學院院長柯麗鈴；檢察官協會推薦調最高檢察署訴訟組辦事檢察官林麗瑩、澎湖地檢署檢察官吳巡龍。（編輯：李錫璋）1120328