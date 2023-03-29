台鐵湖口站女子落軌事故 北湖至新豐站受影響

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台鐵湖口火車站29日傍晚發生人員落軌意外，消防獲報到場確認落軌的是一名女子，發現時已明顯死亡，後續交由鐵路警察處理。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）台鐵湖口火車站今天傍晚發生有女子落軌意外，消防人員到場後女子已明顯死亡，事故造成北湖、湖口、新豐車站受影響，詳細事故原因由鐵路警察調查釐清。

新竹縣政府消防局晚間透過簡訊通報指出，傍晚5時33分受理於湖口火車站發生民眾落軌遭火車撞擊事故，消防人員到場確認落軌的是一名女子，發現時已明顯死亡，後續交由鐵路警察處理。

台鐵發布訊息表示，西部幹線「北湖-新豐」段，受死傷事故影響，自下午5時32分起，北湖站至新豐站間南下、北上列車以東線單線行車，受影響的車站包括北湖、湖口與新豐站。（編輯：李錫璋）1120329

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