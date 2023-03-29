更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台鐵湖口站女子落軌事故 北湖至新豐站受影響

2023/3/29 19:47（3/29 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵湖口火車站29日傍晚發生人員落軌意外，消防獲報到場確認落軌的是一名女子，發現時已明顯死亡，後續交由鐵路警察處理。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月29日
台鐵湖口火車站29日傍晚發生人員落軌意外，消防獲報到場確認落軌的是一名女子，發現時已明顯死亡，後續交由鐵路警察處理。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）台鐵湖口火車站今天傍晚發生有女子落軌意外，消防人員到場後女子已明顯死亡，事故造成北湖、湖口、新豐車站受影響，詳細事故原因由鐵路警察調查釐清。

新竹縣政府消防局晚間透過簡訊通報指出，傍晚5時33分受理於湖口火車站發生民眾落軌遭火車撞擊事故，消防人員到場確認落軌的是一名女子，發現時已明顯死亡，後續交由鐵路警察處理。

台鐵發布訊息表示，西部幹線「北湖-新豐」段，受死傷事故影響，自下午5時32分起，北湖站至新豐站間南下、北上列車以東線單線行車，受影響的車站包括北湖、湖口與新豐站。（編輯：李錫璋）1120329

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#北湖
#新豐站
#台鐵
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族