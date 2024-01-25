台南歇業小吃店警犬嗅出大麻農場 保三破門逮1人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄25日電）保三總隊第二大隊分析進口資料，發現台南市1間歇業小吃店涉栽種大麻，率警犬偵測鎖定，22日持搜索票破門查獲大量大麻植栽、乾燥成品等證物，市值近百萬，逮1人送辦。

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊長陳鴻中今天告訴中央社記者，隊員在安檢進口貨櫃時，發現裝有栽種二級毒品大麻設備與土壤等可疑貨櫃，以大數據分析進口資料，發現台南市新營區1間歇業小吃店有載運大量栽種器具進入紀錄，派遣警犬分隊領犬員喬裝路人，率警犬「馬肯」於周遭嗅聞偵測，發現有大麻毒品「標定反應」。

陳鴻中表示，專案小組22日持搜索票破門，當場逮捕承租小吃店約半年的42歲曾姓男子，於店內包廂查獲272株大麻植栽、471公克已乾燥大麻花成品、1批乾燥大麻葉、1批種植土壤、1批肥料及設備、1批乾燥大麻設備、8支手機等證物，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌送台南地方檢察署偵辦，後續追查大量種植設備資金來源及大麻成品去向。（編輯：陳仁華）1130125