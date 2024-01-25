空軍女中士涉侵占年資費等13萬餘元 士檢起訴

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）時任空軍中士的黃姓女子被控以購買年資、育嬰留職停薪費用為由，涉嫌詐欺、侵占軍中同袍新台幣13萬餘元，經士檢偵查終結，日前依侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌起訴黃女。

士林地檢署起訴指出，黃女於民國107年3月9日至111年7月28日，任職駐地新北市淡水區某空軍營區，負責管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務。

起訴指出，黃女疑似欠債、需錢孔急，涉嫌利用代收軍中同袍年資費用等機會，向同袍佯稱補繳年資利息、購買年資等，進而詐騙、侵占多名同袍的款項得手；另黃女向多名同袍佯稱購買育嬰留職停薪費用，進而詐取款項得手。

案經被害上士察覺有異，向上級長官提出申訴並報案提告，由新北市憲兵隊、新北市調查處移送士檢偵辦。

檢察官認為，黃女事證明確，也違反「國軍軍官士官退休撫卹基金撥補繳費用作業」規定，未將款項交給財務單位，而侵占入己。

檢察官指出，黃女坦承犯行，並於東窗事發後返還部分被害人款項，估算詐欺、侵占款項約13萬餘元，日前偵查終結，依貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物、公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1130125