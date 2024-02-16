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前檢察官羅榮乾與富商不當往來 罰俸10個月確定

2024/2/16 18:09（2/16 18:33 更新）
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前高檢署檢察官羅榮乾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北16日電）前高檢署檢察官羅榮乾被控在富商翁茂鍾涉案偵審期間，接受翁男宴請32次、在公務處所見面28次，並接受翁男贈送襯衫16件。懲戒法院一審判決羅榮乾罰俸10個月，二審今天駁回上訴確定。

監察院指出，羅榮乾於民國87年10月至106年10月任職檢察機關期間，與翁茂鍾有不當接觸討論涉訟案件，長期與翁茂鍾飲宴、聚會、球敘，陪同拜訪某些領域的高階主管人員，以及收受翁茂鍾餽贈的襯衫合計8次等。監察院彈劾羅榮乾，並移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院一審認定，羅榮乾於翁茂鍾相關案件偵審期間，接受翁男宴請32次，且與翁茂鍾在公務處所見面28次，羅男並自98年10月3日起至106年10月4日止接受翁茂鍾贈送襯衫8次、共16件。羅榮乾所為違反檢察官守則、檢察官倫理規範等規定，判決罰款，其數額為任職時最後月俸給總額10個月。

至於羅榮乾其它與翁茂鍾接觸部分，懲戒法院一審認為，除了翁茂鍾記事本所載日期、時間、地點及人員外，別無討論案情或其它堪認違法行為的具體內容，因此不能認為違法，判決應不併付懲戒。

監察院與羅榮乾均不服判決，分別提起上訴。懲戒法院二審認為，兩造上訴意旨指摘原判決有違背法令的情形，為無理由，判決駁回上訴，全案確定。（編輯：戴光育）1130216

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