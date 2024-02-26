美麗華高爾夫球場勞資案 工會獲賠600萬違約金確定

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（中央社記者劉世怡台北26日電）美麗華高爾夫球場勞資爭議經達成協議，罷工落幕。企業工會提告主張，公司違反協議約定，未與工會協商討論實際需求人數，應付給600萬元違約金。最高法院日前判工會勝訴確定。

此外，美麗華開發公司另提起訴訟主張，罷工行為已侵害其財產權，向企業工會求償新台幣613萬元；一審、二審均認定，罷工行為是本於工會及勞工權益保障的正當行使，判決公司敗訴、工會免賠，案經上訴，由最高法院審中。

全案緣於，美麗華高爾夫球場爆發勞資爭議，企業工會於民國107年1月19日起發起罷工行動；罷工第12天，新北市勞工局受理工會申請調解，於深夜雙方達成多項協議，若公司違反承諾，須付給工會600萬元違約金，且工會可以重啟罷工。

工會提起訴訟主張，根據協議內容，雙方約定公司同意就場務部分不以外包或派遣人力進用，取代直接僱用員工以及既有場務人員工作，及公司遇季節性或舉辦賽事等出現大量人力需求，現有場務人力無法負荷時，與工會秉持誠信協商原則，協商討論實際需求人數。

工會主張，公司在109年3月17日、同年4月6日及同年5月初未與工會討論或協商，逕為進用外包工程人員施作南7區沙坑、南6區果嶺、G2練習場的工程。

工會指出，這些工程都是既有場務人員可為完成的工程，並非特別專項工程而與場務人員工作內容無重疊，且非基於季節性或舉辦賽事等出現大量人力需求，公司未與工會協商討論實際需求人數，明顯已違反協議，且經勞動部裁決決定確認屬於故意違約，外包廠商進場施作，是打壓工會的不當勞動行為。

工會主張，公司違反協議約定，導致侵害工會及勞工權益且情節重大，應依協議約定給付600萬元違約金。

二審台灣高等法院去年9月底判決工會勝訴，公司應給付600萬元；公司不服提起上訴，最高法院日前駁回上訴，仍認定公司違反協議約定，判決應給付工會600萬元，全案確定。（編輯：張銘坤）1130226