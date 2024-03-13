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首頁 / 社會

民進黨南市黨部主委潘新傳遭毆打 2男行凶後投案動機待查

2024/3/13 16:55（3/13 17:15 更新）
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民進黨台南市黨部主委潘新傳。（民進黨台南市黨部提供）
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（中央社記者張榮祥台南13日電）民進黨台南市黨部主委潘新傳今天在南區某家護理之家遇襲，遭2名男子強拉出車、拉扯跌倒輕微挫傷，1名復康巴士司機欲制止被打送醫，男子逞凶後再向警方投案，動機待釐清。

民進黨台南市黨部私下透露，當時潘新傳準備搭乘黨部汽車離開南區某家護理之家時，突有1輛汽車駛進停車場，2名男子下車將潘新傳強拉出車，雙方拉扯時，潘新傳跌倒輕微挫傷。

這2名男子持有棍棒，毀損潘新傳黨部座車時，1名復康巴士司機見狀趕來欲制止，卻被對方打傷送醫。男子行凶後駕車逃向北區第五分局投案，由轄管南區第六分局帶回偵訊。

潘新傳表示，不認識這2名男子，也不清楚行凶動機，他個人判斷可能和護理之家公司員工、司機或照顧院民產生醫療糾紛有關，也可能和政治因素有關，有待警方調查。民進黨台南市黨部則未公開回應此事。

第六分局初步調查，行凶男子分別是嘉義蔡姓男子及屏東李姓男子，2人都是20多歲年輕人，也有前科，行凶動機待釐清。（編輯：黃世雅）1130313

民進黨台南市黨部主委潘新傳13日驚傳街頭遇襲，2名男子行凶後駕車逃向北區第五警分局投案，由轄管南區第六分局帶回偵訊，作案動機待釐清。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月13日
民進黨台南市黨部主委潘新傳13日驚傳街頭遇襲，2名男子行凶後駕車逃向北區第五警分局投案，由轄管南區第六分局帶回偵訊，作案動機待釐清。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月13日
#潘新傳
#民進黨台南市黨部
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