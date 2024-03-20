通緝犯躲逾10年 騎YouBike疾駛遭警攔下逮捕

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（中央社記者楊侃儒新北20日電）63歲程男民國102年因案被判刑，但未到案服刑遭桃園地檢署通緝，日前在新北市新莊區騎YouBike疾駛路口時，遭新北保大攔查帶回，警詢後依法逮捕歸案。

新北市保安大隊發布新聞稿，16日保大第一中隊霹靂小組員警在新莊區後港一街巡邏時，發現程男騎YouBike過路口時，沒有注意左右來車就疾駛過馬路，員警因擔心他安危，上前攔下關切。警方關切過程中，程男全身發抖、露出緊張情緒，但仍唸出一串身分證字號給員警。

員警透過警用電腦，查出此身分證字號顯示的照片並非程男，程男向員警支吾說出是謊報哥哥的身分證字號，並如實說出自己是通緝犯的身分。員警一查，發現程男是桃園地檢署民國102年10月發布的營利姦淫猥褻通緝犯。

警方表示，程男知道自己被通緝，為了逃避5年5個月牢獄，逃亡期間以YouBike、坐大眾運輸工具躲警方查緝，程男原以為可以躲藏一輩子，不料還是被新北保大霹靂員警逮捕歸案。（編輯：林恕暉）1130320