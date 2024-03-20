幫郭台銘連署涉賄 范成連下線11人遭判刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）前國民黨中常委范成連涉找宗親友人收購鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書，新竹地院針對11名宗親友人部分，依交付賄賂罪判刑2至6月。范連成與新埔鎮代會主席王增基將另審結。

新竹地檢署起訴書指出，范成連為前國民黨中常委也是世界客屬總會理事長，為支持鴻海創辦人郭台銘爭取參選總統資格連署，去年10月4日前籌措新台幣2000萬元，並與王增基等人約定以金錢對外收連署書。

起訴書表示，范成連要求王增基協助以每份連署書發放400元進行募集，范成連交付160萬元給王增基，另也找范姓宗親出面交付80萬元給加油站劉姓站長轉交給王增基，王增基共收240萬元賄款，作為對連署人交付賄賂使用。

起訴書指出，王增基以所經營加油站為連署據點，去年指示劉姓站長處理連署、發放賄款及保管、交付連署書等事宜，並向前來加油及鎮內民眾告知每提交1份連署書，可獲400元報酬。

檢方說，後續共募3510份連署書，其中2000份連署書陸續交由范成連自行收回，其餘1510份連署書由劉姓站長攜往竹北市的連署總站，並交付站內工作人員。

新竹地方法院法官認為，劉姓站長、范姓宗親與王增基的7名友人、黃姓站長、吳姓工作人員等共11人，所為損及選舉公正性，但考量因非被連署人，未實質獲得巨大利益，僅助同案被告范成連、王增基收購連署書，一時失察，因此依交付賄賂罪判處2至6個月不等有期徒刑。可上訴。

至於范連成、王增基部分，新竹地方法院表示，將另行審結。（編輯：李錫璋）1130320