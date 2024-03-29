潮牌公仔店藏大批電子菸油 北市警逮老闆送辦

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市警方接獲有人販售大麻情資，布線查緝發現在信義區經營潮牌公仔店的陳姓男子涉販售違法電子菸油，警方派員搜索，在倉庫及牆壁內發現2630瓶電子菸油，依藥事法等法送辦。

台北市刑警大隊今天發布新聞資料指出，偵一隊接獲有人販售大麻情資，經布線查緝發現，43歲陳姓男子涉違法販售電子菸油，立即前往陳男住家、公司等處搜索。

警方前往陳姓男子位於信義區的潮牌公仔店搜索時，在店家倉庫及牆壁夾層內查扣未經許可販售電子菸油，共2630瓶，另在陳男住家查獲獲大麻菸彈、研磨器等物。

警方指出，陳姓男子在開設潮牌公仔店內涉嫌兜售電子菸油，店內擺滿高價的公仔卻掛羊頭賣狗肉涉暗地私下販售違法電子菸油，並在25歲陳姓女店員身上搜出含有大麻成分的電子菸油，把2人帶回偵辦。

陳姓男子供稱，先透過中國淘寶網購物平台買入電子菸油，每瓶約新台幣350元，再以700元對外販售。

警詢後，依違反藥事法、菸害防制法等罪嫌移送陳姓男子；另依毒品危害防制條例，把陳姓女店員移送台北地檢署偵辦。

台北市刑警大隊呼籲，菸害防制法自去年2月修訂後，電子菸已全面禁止製造、販售或使用，含尼古丁成分的電子菸油屬禁藥，輸入販賣者違反藥事法規定，民眾切勿心存僥倖、以身試法。（編輯：戴光育）1130329