顏寬恒沙鹿豪宅假買賣等3案辯論終結 7/25宣判

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（中央社記者蘇木春台中18日電）國民黨立委顏寬恒遭控位於台中沙鹿的豪宅竊占國土，並轉手假買賣涉偽造文書，且以人頭詐領助理費；顏寬恒今天出庭認為遭起訴是「天大的冤枉」，法院當庭諭知全案辯論終結、7月25日宣判。

依據檢方起訴書，顏寬恒位於台中市沙鹿區的豪宅，涉嫌侵占國有地1097.14平方公尺，民國110年選舉期間遭告發後，顏寬恒、建設公司負責人林進福以「借款」形式，將新台幣4541萬元借予設計公司負責人張女，張女再以相同金額向顏寬恒與顏寬恒妻陳麗凌、顏寬恒的胞弟顏能賢購買所涉及的土地及建物，這部分涉及偽造文書。

此外，檢方偵辦時發現，顏寬恒疑似用林進福當作人頭詐領助理費108萬元，全案民國112年4月間依竊占、偽造文書與貪汙治罪條例等罪嫌，將顏寬恒等人起訴。

台中地院今天進行言詞辯論庭，檢方指出，顏寬恒在國有土地上設豪宅的警衛室及車道，並有大門阻絕民眾進入，以當作私人土地使用，竊占犯行與犯意明確。

假買賣部分，檢方提到，顏家豪宅興建成本達8492萬元，竊占案件曝光後，才由林進福去拜託張女購買，並以5折價格售出，交易後張女也並非實際所有權人，買賣金流顯然是假象；另外，林進福也並非是實質上的助理，顏寬恒卻以人頭詐領助理費。

顏寬恒出庭時否認犯罪，他說，並沒有竊占犯意，也未涉及假買賣，當時選舉不管結果如何，都想要將房子脫手，認為檢方起訴是「天大的冤枉」，希望法院能判無罪，還他清白。

張女則表示，她長期努力工作，身為長女要照顧家庭，看到顏寬恒的房子便宜出售，因此購買，沒想到卻捲入案件，主張應判無罪。

法官審理後，今天當庭諭知全案辯論終結，將於今年7月25日宣判。（編輯：陳仁華）1130418