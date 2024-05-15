蘭陽溪口暗夜火燒船 蘇澳海巡馳援救回16人

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣昨晚一艘運輸船在蘭陽溪出海口外海起火，船上16人待援，海巡署艦隊分署派出巡防艇馳援，順利將人接駁上艇載回蘇澳港，其中2人身體不適送醫治療，起火原因仍釐清。

海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊今天發布新聞稿說明，海巡署第一巡防區指揮部昨晚9時許獲報，這艘運輸船在蘭陽溪出海口距岸際3.8浬海域試俥時機艙失火，船上16人待援。

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第一巡防區指揮部獲報後隨即指派蘇澳海巡隊巡防艇全速趕赴現場，當巡防艇抵達事發海域後發現，船艙火勢已被用滅火器撲滅，巡防艇隨後把14名本國籍、2名丹麥籍人員接駁上艇載返回蘇澳港，其中2人身體不適，由救護車送往台北榮總蘇澳分院就醫，初步沒有生命危險。

蘇澳海巡隊指出，失火現場由巡防艇在旁戒護，未發現油污情形，後續通報交通部航港局北部航務中心發布礙航通告，提醒航行事發水域船舶注意避讓，維護航行安全。（編輯：戴光育）1130515